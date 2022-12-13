Після запровадження стелі цін Росія різко наростила експорт нафти, переключившись на Азію – Bloomberg

Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти після того, як 5 грудня набула чинності гранична ціна, встановлена санкціями ЄС та G7. Нафту було переправлено до країн Азії. Про це повідомляє Bloomberg .

Bloomberg на основі статистики морських перевезень нарахував, що ще минулого тижня, коли лише почали діяти нафтові санкції, танкери вивозили із російських портів 3,5 млн барелів на добу.

А, для порівняння, за вихідні і понеділок російський нафтовий експорт зріс на 16% або 500 тисяч барелів на добу. Більше нафти Росія продавала лише у червні (3,5-3,7 млн барелів на добу) і в перший тиждень листопада (3,6 млн барелів на добу).

Нафту було переправлено до Азії. В загальному азійським клієнтам російські нафтовики продавали понад 3 млн барелів на добу, а це 89% усієї нафти, відвантаженої з російських портів протягом тижня.