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2022-12-13
Індексація пенсій в Україні: чи планується вона у 2023 році
Роз’яснення дали у Мінфіні.
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В Україні наступного року має відбутися планова індексація пенсій. На це держава заклала у бюджеті майже на 40 млрд грн більше, ніж у 2022 році. Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Укрінформу»,
Він зазначив, що якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачалося 400 млрд гривень, то наступного року – майже 447 млрд гривень.
Дар'я Скрипник, ZN.ua