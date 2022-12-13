Індексація пенсій в Україні: чи планується вона у 2023 році

В Україні наступного року має відбутися планова індексація пенсій. На це держава заклала у бюджеті майже на 40 млрд грн більше, ніж у 2022 році. Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Укрінформу», пише видання на «На пенсії».

Він зазначив, що якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачалося 400 млрд гривень, то наступного року – майже 447 млрд гривень.