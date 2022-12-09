Найскладніше на сході. В Укренерго розповіли про стан енергосистеми

8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Найскладніше на сході. В Укренерго розповіли про стан енергосистеми
Фото: Forbes.ua

Дефіцит електроенергії

«Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їхнє пошкодження.

Де найскладніша ситуація

«Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні — ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи», — повідомили в Укренерго.

Цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В м.Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

У ДТЕК вранці повідомили що на Одещині та Київщині введено екстрене відключення світла.





Интересные новости
Українцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введутьУкраїнцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введуть
Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRIГлобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI
Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекаутуНазвано супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
Роздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витратиРоздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витрати
Німеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть грошіНімеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть гроші
Блок рекламы


Похожие новости
Україна веде переговори з Туреччиною про направлення в Україну плавучих електростанційУкраїна веде переговори з Туреччиною про направлення в Україну плавучих електростанцій
В “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиціВ “Укренерго” пояснили, чому в Молдові зникло світло після атак РФ по українській енергетиці
"Укренерго": В країні пошкоджено всі ТЕС та ГЕС"Укренерго": В країні пошкоджено всі ТЕС та ГЕС
У Нацбанку розповіли, як зростають прибуток та витрати українських банківУ Нацбанку розповіли, як зростають прибуток та витрати українських банків
Ціни на АЗС: як зросте вартість бензину через масове використання електрогенераторівЦіни на АЗС: як зросте вартість бензину через масове використання електрогенераторів
«Дружба» стане дорожчою: Україна планує підняти плату за транзит нафти«Дружба» стане дорожчою: Україна планує підняти плату за транзит нафти
Лише планові відключення, без аварійних – прогноз “Укренерго” на сьогодніЛише планові відключення, без аварійних – прогноз “Укренерго” на сьогодні
У разі блекауту на відновлення енергосистеми України може знадобитися до десяти днів – експертУ разі блекауту на відновлення енергосистеми України може знадобитися до десяти днів – експерт
Інформація про експорт Україною електроенергії до ЄС є фейком — «Укренерго»Інформація про експорт Україною електроенергії до ЄС є фейком — «Укренерго»
Російські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – ШмигальРосійські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми – Шмигаль
Последние новости
Подгружаем последние новости