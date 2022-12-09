Найскладніше на сході. В Укренерго розповіли про стан енергосистеми

8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Фото: Forbes.ua

Дефіцит електроенергії

«Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їхнє пошкодження.

Де найскладніша ситуація

«Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні — ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи», — повідомили в Укренерго.

Цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В м.Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

У ДТЕК вранці повідомили що на Одещині та Київщині введено екстрене відключення світла.