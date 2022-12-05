Чому Binance не вийшла з Росії. Пояснення топменеджера криптобіржі

Binance не вийшла з російського ринку через те, що стосовно нього немає «глобальних санкцій». Про це заявив топменеджер криптобіржі Чагрі Пойраз в інтерв'ю Forbes. За його словами, Binance працює в РФ з обмеженнями.

Чому Binance не вийшла з Росії. Пояснення топменеджера криптобіржі
Фото: investing.com

Пояснення топменеджера

«Дам просту та чесну відповідь — ми слідуємо санкціям. Наразі щодо Росії не існує таких глобальних санкцій, як, наприклад, проти Ірану, КНДР, Сирії та Куби, де ми не здійснюємо жодних операцій», — зазначив Пойраз.

Він додав, що Binance ми працюємо у РФ з обмеженнями.

«Ми дуже ретельно слідкуємо за операціями, пов?язаними з російськими олігархами та політиками та їхнім оточенням та заблокували криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів», — заявив він.

У відповідь на запитання про те, чи позначає російська частина Binance Крим як територію РФ, Пойраз заявив, що для компанії це «комплексна історія».

«Оскільки Крим є давно підсанкційною територією ми просто не дозволяємо людям, що намагаються зареєструватися звідти, користуватися сервісами Binance», — сказав він.





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