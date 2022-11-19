Крах «Стіва Джобса у спідниці»: засновницю Theranos засудили до 11 років ув'язнення

Суд у США засудив засновницю біотехнологічного стартапу Theranos Елізабет Холмс до 11 років та 3 місяців тюремного ув'язнення. Холмс звинувачують у шахрайстві, пов'язаному з обманом інвесторів, пише The New York Times .

Холмс визнали винною за чотирма пунктами обвинувачення. Прокурори вимагали 15 років позбавлення волі та виплати 804 млн доларів реституцій інвесторам, співробітник служби пробації просив дев'ять років, адвокати наполягали на 18 місяцях домашнього арешту.

У результаті суддя Едвард Давіла засудив обвинувачену до 135 місяців позбавлення волі. У судових документах зазначено, що тривалий термін ув'язнення за шахрайство допоможе «повернути довіру інвесторів, необхідну для фінансування новаторів», та уникнути повторення таких історій у майбутньому.

Холмс має прибути до в'язниці 27 квітня 2023 року. Але засуджена та її адвокати планують оскаржити вирок. У Елізабет Холмс є син, зараз вона вагітна другою дитиною.

Виступаючи в суді, засновниця Theranos вибачилася перед інвесторами, пацієнтами та співробітниками компанії. Партнера Холмса Рамеша Балвані також визнали винним у шахрайстві під час окремого судового розгляду.

У 2003 році Елізабет Холмс вступила до Стенфордського університету, але облишила навчання. За десять років вона створила компанію Theranos - стартап, який обіцяв прорив у лабораторній діагностиці. Створений апарат мав робити більше тисячі аналізів з кількох крапель крові.

Холмс стверджувала, що технологія схвалена фармацевтичними компаніями та використовувалася під час боїв в Афганістані, але ці твердження виявилися брехнею. Холмс залучила 945 млн доларів інвестицій, у 2014 році вартість компанії оцінювалася в $9 мільярдів.