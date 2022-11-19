Крах «Стіва Джобса у спідниці»: засновницю Theranos засудили до 11 років ув'язнення

Біотехнологічний стартап залучив мільйони доларів інвестицій, обіцяючи прорив у лабораторній діагностиці захворювань, інформує ZN.ua.

Крах «Стіва Джобса у спідниці»: засновницю Theranos засудили до 11 років ув'язнення
© відкриті джерела

Суд у США засудив засновницю біотехнологічного стартапу Theranos Елізабет Холмс до 11 років та 3 місяців тюремного ув'язнення. Холмс звинувачують у шахрайстві, пов'язаному з обманом інвесторів, пише The New York Times.

Холмс визнали винною за чотирма пунктами обвинувачення. Прокурори вимагали 15 років позбавлення волі та виплати 804 млн доларів реституцій інвесторам, співробітник служби пробації просив дев'ять років, адвокати наполягали на 18 місяцях домашнього арешту.

У результаті суддя Едвард Давіла засудив обвинувачену до 135 місяців позбавлення волі. У судових документах зазначено, що тривалий термін ув'язнення за шахрайство допоможе «повернути довіру інвесторів, необхідну для фінансування новаторів», та уникнути повторення таких історій у майбутньому.

Холмс має прибути до в'язниці 27 квітня 2023 року. Але засуджена та її адвокати планують оскаржити вирок. У Елізабет Холмс є син, зараз вона вагітна другою дитиною.

Виступаючи в суді, засновниця Theranos вибачилася перед інвесторами, пацієнтами та співробітниками компанії. Партнера Холмса Рамеша Балвані також визнали винним у шахрайстві під час окремого судового розгляду.

У 2003 році Елізабет Холмс вступила до Стенфордського університету, але облишила навчання. За десять років вона створила компанію Theranos - стартап, який обіцяв прорив у лабораторній діагностиці. Створений апарат мав робити більше тисячі аналізів з кількох крапель крові.

Холмс стверджувала, що технологія схвалена фармацевтичними компаніями та використовувалася під час боїв в Афганістані, але ці твердження виявилися брехнею. Холмс залучила 945 млн доларів інвестицій, у 2014 році вартість компанії оцінювалася в $9 мільярдів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Чорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днівЧорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днів
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Ілон Маск: Крах FTX корисний для ринку криптовалютІлон Маск: Крах FTX корисний для ринку криптовалют
Аналітики спрогнозували тривалу криптозиму через крах FTXАналітики спрогнозували тривалу криптозиму через крах FTX
Solana постраждала від краху FTX найбільше — ReutersSolana постраждала від краху FTX найбільше — Reuters
Крах FTX. Збитки криптовалютних фондів можуть становити до $5 мільярдівКрах FTX. Збитки криптовалютних фондів можуть становити до $5 мільярдів
Криптобіржа OKX створить фонд на $100 мільйонів для підтримки постраждалих від краху FTXКриптобіржа OKX створить фонд на $100 мільйонів для підтримки постраждалих від краху FTX
Чехія щорічно виділятиме понад €20 млн на допомогу Україні протягом трьох роківЧехія щорічно виділятиме понад €20 млн на допомогу Україні протягом трьох років
Біткоїн піде в небуття: американський мільярдер прогнозує крах ринку криптовалютБіткоїн піде в небуття: американський мільярдер прогнозує крах ринку криптовалют
Відставання на десятки років і мільярди доларів втрат: що чекає на економіку РФ – BloombergВідставання на десятки років і мільярди доларів втрат: що чекає на економіку РФ – Bloomberg
Падіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le FigaroПадіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le Figaro
Гривні сьогодні 26 років: на скільки подешевшала нацвалюта і до чого готується КабмінГривні сьогодні 26 років: на скільки подешевшала нацвалюта і до чого готується Кабмін
Последние новости
Подгружаем последние новости