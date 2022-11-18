У херсонському обленерго порахували збитки критичній інфраструктурі від російської окупації

Операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов, повідомив, що російські окупанти залишили після себе близько 1,5-2 млрд грн збитків енергетичній інфраструктурі регіону. Про це Гетманов написав у Facebook.

"До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури – 1,5–2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - зазначено у дописі.

За прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована.

У заяві також додається, що Разом з енергетиками "Херсонобленерго" над відновленням працюють колеги з "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго" та «Рівнеобленерго».