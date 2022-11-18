У херсонському обленерго порахували збитки критичній інфраструктурі від російської окупації

За попередніми оцінками нанесена шкода становить 1,5-2 млрд грн. , інформує ZN.ua.

У херсонському обленерго порахували збитки критичній інфраструктурі від російської окупації
© Depositphotos/daniilphotos

Операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов, повідомив, що російські окупанти залишили після себе близько 1,5-2 млрд грн збитків енергетичній інфраструктурі регіону. Про це Гетманов написав у Facebook.

"До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури – 1,5–2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - зазначено у дописі.

За прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована.

У заяві також додається, що Разом з енергетиками "Херсонобленерго" над відновленням працюють колеги з "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго" та «Рівнеобленерго».


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархамВ Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам
Крах FTX. Збитки криптовалютних фондів можуть становити до $5 мільярдівКрах FTX. Збитки криптовалютних фондів можуть становити до $5 мільярдів
Індія планує купувати ще більше російської нафти – The Indian ExpressІндія планує купувати ще більше російської нафти – The Indian Express
Прямі збитки в сільському господарстві внаслідок війни сягають $ 6,6 мільярда — KSEПрямі збитки в сільському господарстві внаслідок війни сягають $ 6,6 мільярда — KSE
Окупанти зруйнували понад 200 ферм: у МінАПК підрахували збиткиОкупанти зруйнували понад 200 ферм: у МінАПК підрахували збитки
Держекоінспекція: На Черкащині виявлено браконьєрів, які нанесли збитки державі на 156 тисяч гривеньДержекоінспекція: На Черкащині виявлено браконьєрів, які нанесли збитки державі на 156 тисяч гривень
Збитки на 7,7 млн грн: прокуратура викрила одразу 11 посадовців Полтавської митниціЗбитки на 7,7 млн грн: прокуратура викрила одразу 11 посадовців Полтавської митниці
В «Енергоатомі» порахували збитки від окупації ЗАЕСВ «Енергоатомі» порахували збитки від окупації ЗАЕС
Для перевезення підсанкційної російської нафти у світі формується «тіньовий флот» – BloombergДля перевезення підсанкційної російської нафти у світі формується «тіньовий флот» – Bloomberg
Кредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позикиКредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позики
Последние новости
Подгружаем последние новости