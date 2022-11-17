Ілон Маск: Крах FTX корисний для ринку криптовалют

Генеральний директор Twitter Ілон Маск упевнений, що крах FTX аж ніяк не означає, що криптовалюти, засновані на технології блокчейн, зазнали невдачі. Про це він заявив на нещодавньому заході Twitter Spaces, аудиторія якого становила близько 1 млн осіб.

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Фіаско FTX

На його думку, фіаско FTX насправді було корисним.

Що потрібно засвоїти користувачам під час роботи з криптовалютами, так це те, що криптобіржі підходять тільки для купівлі або продажу біткоїну, ефіру і так далі. Але вони не підходять для зберігання криптовалют.

Для цього слід використати власний гаманець. Тільки тоді ви будете однаково захищені від банкрутств та хакерів.

«Я хотів би ще раз наголосити, що криптовалюти повинні зберігатися в гаманці з прямим доступом. Не на біржі», — зазначив Маск.

Що стосується майбутнього криптовалют, то Ілон Маск має дуже чітку думку, оскільки є 3 криптовалюти, які не можна упускати.

«Я вважаю ймовірним, що біткоїн, ефіріум і DOGE мають майбутнє. Я не можу коментувати решту. Але якщо ви тримаєте одну з цих трьох у гаманці, а не на біржі, то я вважаю, що в цьому є свої переваги».