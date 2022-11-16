Ракетний удар по Польщі: російський ринок акцій падає другий день

До цього російський ринок зростав.

Ракетний удар по Польщі: російський ринок акцій падає другий день
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На тлі новин про ракетні удари по території Польщі ринок акцій РФ відкрився зниженням індексів МосБіржі та РТС на 0,7-0,8%.

На ранок індекс МосБіржі склав 2208,62 пунктів (-0,7%), індекс РТС - 1150,95 пунктів (-0,8%), ціни більшості "блакитних фішок" знизилися в межах 3%.

При цьому подешевшали акції Polymetal (-3%), розписки OZON (-1,9%), папери "Аерофлоту" (-1,7%), АФК "Система" (-1,7%), "Інтер РАО" ( -1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Газпрому" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), UC Rusal (-1,2%), "Московської біржі" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Сургутнафтогазу" (-1%), ПАТ "Полюс" (-1%), розписки TCS Group (-1%), акції "Магніта" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Сєвєрсталі" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), "Газпром нафти" (-0,5%), "НОВАТЕКу" (-0,5%), "Роснафти" (-0,4%), "РусГідро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛу" (-0,3%), Сбербанку (-0,2% та -0,3% "префи").

Ринок акції РФ падає другий день поспіль. Учора ввечері повідомлялося, що "ринок акцій РФ у вівторок скоригувався вниз разом із нафтою". За підсумками торгів індекс МосБіржі становив 2223,26 пункту (-1%), індекс РТС – 1159,59 пункту (-0,9%); ціни більшості "блакитних фішок" на Мосбіржі знизилися в межах 2,4%.


Олена Середа, ZN.ua





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