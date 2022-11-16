Ракетний удар по Польщі: російський ринок акцій падає другий день
До цього російський ринок зростав.
На тлі новин про ракетні удари по території Польщі ринок акцій РФ відкрився зниженням індексів МосБіржі та РТС на 0,7-0,8%.
На ранок індекс МосБіржі склав 2208,62 пунктів (-0,7%), індекс РТС - 1150,95 пунктів (-0,8%), ціни більшості "блакитних фішок" знизилися в межах 3%.
При цьому подешевшали акції Polymetal (-3%), розписки OZON (-1,9%), папери "Аерофлоту" (-1,7%), АФК "Система" (-1,7%), "Інтер РАО" ( -1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Газпрому" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), UC Rusal (-1,2%), "Московської біржі" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Сургутнафтогазу" (-1%), ПАТ "Полюс" (-1%), розписки TCS Group (-1%), акції "Магніта" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Сєвєрсталі" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), "Газпром нафти" (-0,5%), "НОВАТЕКу" (-0,5%), "Роснафти" (-0,4%), "РусГідро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛу" (-0,3%), Сбербанку (-0,2% та -0,3% "префи").
Ринок акції РФ падає другий день поспіль. Учора ввечері повідомлялося, що "ринок акцій РФ у вівторок скоригувався вниз разом із нафтою". За підсумками торгів індекс МосБіржі становив 2223,26 пункту (-1%), індекс РТС – 1159,59 пункту (-0,9%); ціни більшості "блакитних фішок" на Мосбіржі знизилися в межах 2,4%.