У Херсоні починають виплачувати пенсії

У деокупованому Херсоні почнуть роботу два відділення "Укрпошти", тож там відновиться і виплата пенсій. Гендиректор компанії Ігор Смілянський розповів на своєму Telegram-каналі , що сьогодні вже підписав указ про роботу Херсонської дирекції, інформує ZN.ua .

"Як обіцяли, повертаємося в Херсон і робимо це не з порожніми руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення і виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам, - написав Смілянський. - Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам всі повноваження, бо день буде особливо насиченим".