У Херсоні починають виплачувати пенсії

Станеться це вже сьогодні, пообіцяв Смілянський.

У деокупованому Херсоні почнуть роботу два відділення "Укрпошти", тож там відновиться і виплата пенсій. Гендиректор компанії Ігор Смілянський розповів на своєму Telegram-каналі, що сьогодні вже підписав указ про роботу Херсонської дирекції, інформує ZN.ua.

"Як обіцяли, повертаємося в Херсон і робимо це не з порожніми руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення і виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам, - написав Смілянський. - Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам всі повноваження, бо день буде особливо насиченим".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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