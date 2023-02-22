Нафту з Казахстану починають поставляти до Німеччини через російську "Дружбу"

Нафтопровід "Дружба" раніше вважався основним експортним трубопроводом Росії, інформує ZN.ua.

Нафту з Казахстану починають поставляти до Німеччини через російську
© tsargrad.tv

Існує вірогідність, що вже сьогодні, 22 лютого, Казахстан відправить першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини. Про це заявив міністра енергетики Казахстану Болат Акчулаков, повідомила The Guardian.

"Дуже сподіваюся, що сьогодні піде", - сказав Акчулаков.

Це означає, що казахстанські поставки замінять російську нафту, яку Євросоюз вирішив не купувати в якості санкцій введених проти РФ через війну розпочату в Україні.

Побудований у Радянському Союзі нафтопровід "Дружба", як і раніше, не підпадає під дію санкцій, але німецькі нафтопереробні заводи в Лойні та Шведті, які підключені до трубопроводу, цього року не замовляли російську нафту.


Олена Середа, ZN.ua





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