Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня з 7 по 11 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $31,54 млн і продав $326,49 млн. Негативне сальдо інтервенцій становило $294,95 млн проти $393,94 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Деталі

З початку року НБУ:

купив на міжбанку $3,75 млн і 110,97 млн євро.

продав $22 244,80 млн і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало $19 034,05 млн і 1 678,14 млн євро.