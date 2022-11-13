Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня з 7 по 11 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $31,54 млн і продав $326,49 млн. Негативне сальдо інтервенцій становило $294,95 млн проти $393,94 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку
Фото: pixabay.com

Деталі

З початку року НБУ:

  • купив на міжбанку $3,75 млн і 110,97 млн євро.
  • продав $22 244,80 млн і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало $19 034,05 млн і 1 678,14 млн євро.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк заборонив банкам виводити кошти з рахунків 5 націоналізованих компаній без держконтролюНацбанк заборонив банкам виводити кошти з рахунків 5 націоналізованих компаній без держконтролю
Нацбанк з січня продав валюти на $20,2 мільярдаНацбанк з січня продав валюти на $20,2 мільярда
Нацбанк планує законодавчо реформувати ринок автострахуванняНацбанк планує законодавчо реформувати ринок автострахування
Німеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компаніїНімеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компанії
Через санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FTЧерез санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FT
Нацбанк переглянув та пом'якшив валютні обмеженняНацбанк переглянув та пом'якшив валютні обмеження
У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала 643 мільйониУ жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала 643 мільйони
Наступного року Нацбанк не планує вмикати друкарський верстат — начальник Управління монетарної політики НБУНаступного року Нацбанк не планує вмикати друкарський верстат — начальник Управління монетарної політики НБУ
Власник «Київстару» виставив на продаж російський «Білайн»Власник «Київстару» виставив на продаж російський «Білайн»
Економіка вже незабаром повернеться до зростання: Нацбанк оновив прогнозиЕкономіка вже незабаром повернеться до зростання: Нацбанк оновив прогнози
Последние новости
Подгружаем последние новости