Ціни на оренду квартир у Києві стрімко зростають

На початку 2022 року через війну ціни на оренду квартир у Києві добряче просіли. Багато орендарів покинули столицю. Не сприяла зростанню вартості оренди і невпевненість у майбутньому країни. Тому власники були змушені знизити ціни на оренду житла. Вартість оренди подекуди впала вдвічі. Та наразі ціни на винайм квартир у Києві зростають.

У лютому і березні столичним власникам житла довелось зменшити ціни на оренду. На початку повномасштабної війни Росії з Україною люди масово переїжджали з Києва до інших, більш безпечних, регіонів. Охочих винаймати житло навіть за зниженою ціною в столиці практично не було. Наприклад, до початку війни оренда однокімнатної квартири у новобудові коштувала 11?12 тис. грн на місяць. Та перші тижні війни "збили" ціни на оренду тих самих “однушок” в новобудовах до 7?8 тис. грн. Щоправда в надії на покращення ситуації власники житла укладали з орендарями переважно короткострокові договори на 3-6 місяців.

Та вже наприкінці весни та на початку літа російським військам довелось відійти від Києва. Це дещо змінило ситуацію на столичному ринку оренди нерухомості. Оговтавшись, вже на початку вересня український бізнес став більш впевненим у майбутньому. А разом з ним почав "прокидатись" і ринок нерухомості. Попит на оренду житла на 30% відновився за рахунок внутрішньо переміщених осіб, каже генеральний директор АН Благовіст Олена Біберова. Але для орендодавця ВПО не надто надійне джерело доходу.

"Квартиру шукають, як правило, на два-три місяці, і люди готові повернутися додому у разі стабілізації ситуації, тобто коли їхні міста менше обстрілюватимуть", — наголошує директор АН Лівий берег Оксана Суслова.

За таких умов якщо припинення договору про оренду випаде на січень, то імовірність знайти нового орендаря у цей період буде дуже низькою. А отже, власнику житла доведеться певний час розраховуватись за опалення власним коштом.

Наразі змінились і критерії пошуку житла. Орендарів турбує, на який період у будинку вимикають електропостачання. Не користується популярністю серед орендарів і житло, яке розташоване неподалік від військових частин, великих промислових об'єктів і ТЕЦ.

Але в загальному ринок оренди нерухомості в Києві оживає. У порівнянні з літом ціни на оренду житла восени додали 20-30%.

Оксана Суслова каже, що ще влітку однокімнатну квартиру у ЖК Лебединий поблизу метро Харківська можна було орендувати за 12?14 тис. грн на місяць. Та наразі вартість оренди такого житла становить вже 16?16,5 тис. грн на місяць. Та все ж, ціни на оренду квартир іще не наздогнали довоєнних. У довоєнний період аналогічні квартири здавали по 18 тис. грн на місяць. Ще й рівень інфляції був нижчий.

Ще значніше здешевлення відбулось серед житла преміум-класу. Наразі у цьому секторі ринку оренда однокімнатної квартири коштує 700?800 доларів на місяць. А до війни вартість оренди такого помешкання становила 1?1,2 тис. доларів.

"Щойно війна закінчиться, оренда здорожчає. А до цього часу вона буде стабільною", — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, у Києві протягом місяця помітно подорожчали квартири на вторинному ринку. Аналітики повідомили, що вартість квадратного метра житла у столиці зросла на 1611 грн.