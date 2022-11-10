НБУ: Грошова маса за місяць зросла на 53 мільярди

Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 0,8% у вересні у жовтні додала ще 2,3%, або 52,6 млрд грн — до 2,33 трлн грн. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на дані НБУ.

НБУ: Грошова маса за місяць зросла на 53 мільярди
Фото: flickr.com

Як змінилися показники

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) після скорочення на 1,8% у вересні в жовтні втратила ще 0,8%, або 6,1 млрд грн — до 734,4 млрд грн.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць збільшилися на 0,1%, або на 0,7 млрд грн — до 624 млрд грн після зменшення на 0,4% у серпні та 2,7% у вересні.

Резервні гроші банків, що підскочили у серпні на 36,3% і додали ще 3,3% у вересні, у жовтні скоротилися на 5,9%, або на 6,9 млрд грн — до 110,3 млрд грн.

Як повідомляється, депозити за минулий місяць збільшилися на 3,1%, або на 51,4 млрд грн — до 1,7 трлн грн.

У тому числі гривневі депозити зросли на 2,9%, або на 30,6 млрд грн — до 1,09 трлн грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) — на 3,5%, або на 20,9 млрд грн — до 610,9 млрд грн.

Зростання валютних депозитів відбулося вперше за три місяці, востаннє вони підскочили у липні — на 24,6%, проте тоді основною причиною була девальвація офіційного курсу гривні на 25%.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 257,7 млрд грн до рекордних 320,1 млрд грн, тоді як кошти на коррахунках збільшилися з 63,6 млрд грн до 67,4 млрд грн, а готівка в касах впала з 53, 6 млрд грн до 42,9 млрд грн при решті на рівні близько 66,5 млрд грн обов'язкових резервів.

Кредити

Обсяг кредитів після зниження на 0,7% у серпні та 1,5% у вересні впав ще на 1,3%, або на 13,6 млрд грн — до 1,04 трлн грн. При цьому відносне скорочення гривневих та валютних кредитів було однаковим, а в абсолютному вираженні гривневі знизилися на 9,8 млрд грн — до 747,8 млрд грн, тоді як валютні — на 3,8 млрд грн, до 288,2 млрд грн.





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