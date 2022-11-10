У Львові подешевшало житло у новобудовах: скільки коштують квартири

У той час як житло у столичних новобудовах почало дорожчати у листопаді, у Львові вартість квадратного метра впала. Йдеться не про всі квартири, а лише про сегмент комфорт-класу.

На сьогоднішній день продаж квартир відновлено у 118 новобудовах Львова. У Львівській області також відновлено будівництво та запущено процес купівлі-продажу нерухомості.

На сьогоднішній день квадратний метр у новобудовах Львова у середньому коштує 36 400 гривень. У той час як житло економ та преміум класу дорожчає, квартири комфорт-класу знизилися в ціні.

Якщо порівнювати по районах, то найдешевше квадратний метр коштує у Сихівському районі (41 500 грн), Шевченківському (42 900 грн), далі йдуть Личаківський (49 900 грн) та Залізничний (49 900 грн). Рекордсменом під час війни став Галицький район, де вартість квадратного метра зросла до 75 500 гривень.

Ціни на квартири також залежать і від класу житла:

житло класу "преміум" у Львові коштуватиме 83 400 гривень за квадратний метр (проти 80 000 у жовтні);

бізнес-клас – 51 200 гривень (проти 50 800 у жовтні);

комфорт-клас – 38 000 гривень (проти 40 600 у жовтні);

економ-житло – 35 300 гривень (проти 34 200 у жовтні).

Раніше повідомлялося, що у Києві відновилося зростання цін на житло в новобудовах.