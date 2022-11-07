Перша черга на компенсацію ті, у кого постраждала єдина нерухомість — голова Київської ОВА

Насамперед держава повинна фінансувати відновлення пошкодженого внаслідок війни житла людям, у яких воно було єдиною нерухомістю, заявив в коментарі ZN.UA голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, коментуючи повільні темпи відновлення Ірпеня.

За словами голови ОВА, перші 400 млн грн з Резервного фонду держбюджету Київська область отримала в травні, а другий транш розміром 600 млн грн надійшов лише уже в жовтні. Ще 200 млн було розподілено між постраждалими громадами області з обласного бюджету в липні.

Кулеба вважає, що півтора мільярда гривень на вікна Ірпеня, про які говорить мер міста Олександр Маркушин, можна оптимізувати.

«Насамперед держава має прийти до тих, чиї потреби найбільші. Ми визначили кількість людей, яким потрібно допомогти передусім. Критерій дуже простий: зруйноване майно — їхнє єдине житло. Вся інформація про це міститься в держреєстрах. І це обсяги, з якими ми можемо впоратися. І це вже точно не півтора мільярда гривень. Таким чином ми вирішимо завдання відсотків на 80%. Мої слова, можливо, звучать дуже жорстко, але йде війна. В області нині зруйновано понад 28 тисяч об'єктів», - заявив Кулеба.

За його словами в місті було багато архітектурних рішень, які передбачали використання великих склопакетів, водночас частина цих потреб – ще незаселені будинки.

На думку Олексія Кулеби, в результаті у другій черзі залишиться 20% людей, які не потрапили до списків, та не відкрили квартир із різних причин. Такий підхід область уже почала використовувати, ставлячи завдання мерам громад. Зокрема й Ірпеня.

Кулеба запевняє, що весь цей час в області йшло будівництво — в регіоні відновлювали критичну інфраструктуру.