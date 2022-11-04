В Україні продовжують підвищуватися закупівельні ціни на молоко

Роз’яснення дали експерти.

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а також зростають ціни на продукти. В другій половині жовтня закупівельні ціни на молоко від промислових господарств продовжили зростання. Про це повідомляє аналітикиня Асоціації виробників молока Яна Лінецька, пише «Агробізнес Сьогодні».

Так, станом на 25 жовтня, середня закупівельна ці на молоко екстра ґатунку становила 11,80 грн/кг без урахування ПДВ, що на 20 коп. вище ціни на початку місяця. Ціновий діапазон в залежності від партії коливався від 11 до 12,25 грн/кг.

Ціна вищого ґатунку зросла на 29 коп. – до 10,77 грн/кг. Ціновий коридор був у межах 9,80-11,50 грн/кг.

Перший ґатунок подорожчав на 15 коп. – до 10,28 грн/кг. Ціна на таке молоко коливалася від 9,18 до 10,80 грн/кг.

Середньозважена ціна трьох ґатунків піднялася на 22 коп. – до 10,95 грн/кг.

За словами Лінецької, основною проблемою на ринку на сьогодні та в короткостроковій перспективі є збої в роботі електросистем внаслідок постійного терору російськими загарбниками українських енергетичних об’єктів.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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