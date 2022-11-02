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2022-11-02
В «Енергоатомі» порахували збитки від окупації ЗАЕС
Україна втратила більш ніж 28 млрд грн.
Захопивши ЗАЕС, Росія нанесла Україні мільярдні збитки© Енергоатом
Керуюча компанія Запорізької атомної електростанції «НАЕК «Енергоатом» провела попередній аналіз наслідків окупації станції та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар. Про це повідомляє пресслужба компанії.
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«Остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна», - додають в «Енергоатомі».
Артем Руденко, ZN.ua