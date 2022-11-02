В «Енергоатомі» порахували збитки від окупації ЗАЕС

Україна втратила більш ніж 28 млрд грн.

В «Енергоатомі» порахували збитки від окупації ЗАЕС
Захопивши ЗАЕС, Росія нанесла Україні мільярдні збитки
© Енергоатом

Керуюча компанія Запорізької атомної електростанції «НАЕК «Енергоатом» провела попередній аналіз наслідків окупації станції та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За повідомленням, вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн.

«Остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна», - додають в «Енергоатомі».


Артем Руденко, ZN.ua





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