В «Енергоатомі» порахували збитки від окупації ЗАЕС

Керуюча компанія Запорізької атомної електростанції «НАЕК «Енергоатом» провела попередній аналіз наслідків окупації станції та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За повідомленням , вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн.

«Остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна», - додають в «Енергоатомі».