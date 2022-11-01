Уряд Сунака підвищить податки, аби залатати бюджетну діру

Ріші Сунак збирається запровадити загальне підвищення податків для того, аби затулити діру в бюджеті розміром 50 мільярдів фунтів. Про це повідомляє Financial Times.

Інсайдери Міністерства фінансів повідомили, що Сунак і міністр фінансів Джеремі Хант дійшли висновку, що податки зростуть для всіх без виключення, однак найбільше податків сплачуватимуть багатії.

«Після запозичень сотень мільярдів фунтів стерлінгів через Covid-19 і запровадження масштабної підтримки рахунків за електроенергію ми не зможемо заповнити фіскальну чорну діру одним лише скороченням витрат», — вважають у міністерстві.

Уряд змушений зменшувати дефіцит, оскільки економіка країни балансує на межі рецесії, а інфляція тримається на 40-річному максимумі.

Хант також скасував плани щодо зниження базової ставки податку на прибуток на 1 відсоток з 20 до 19 пенсів, які Сунак, перебуваючи на посаді міністра фінансів, обіцяв запровадити у 2024 році. Представники казначейства заявили, що існує «приголомшлива фіскальна чорна діра», ймовірно прагнучи підготувати громадськість до важких економічних новин, які Хант оголосить під час виступу із осінньою заявою 17 листопада.