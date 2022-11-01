Уряд Сунака підвищить податки, аби залатати бюджетну діру

Водночас в Британії обіцяють подбати про незахищених.

Ріші Сунак збирається запровадити загальне підвищення податків для того, аби затулити діру в бюджеті розміром 50 мільярдів фунтів. Про це повідомляє Financial Times.

Інсайдери Міністерства фінансів повідомили, що Сунак і міністр фінансів Джеремі Хант дійшли висновку, що податки зростуть для всіх без виключення, однак найбільше податків сплачуватимуть багатії.

«Після запозичень сотень мільярдів фунтів стерлінгів через Covid-19 і запровадження масштабної підтримки рахунків за електроенергію ми не зможемо заповнити фіскальну чорну діру одним лише скороченням витрат», — вважають у міністерстві.

Уряд змушений зменшувати дефіцит, оскільки економіка країни балансує на межі рецесії, а інфляція тримається на 40-річному максимумі.

Хант також скасував плани щодо зниження базової ставки податку на прибуток на 1 відсоток з 20 до 19 пенсів, які Сунак, перебуваючи на посаді міністра фінансів, обіцяв запровадити у 2024 році. Представники казначейства заявили, що існує «приголомшлива фіскальна чорна діра», ймовірно прагнучи підготувати громадськість до важких економічних новин, які Хант оголосить під час виступу із осінньою заявою 17 листопада.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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