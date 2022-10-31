Українська ДСНС отримала від Німеччини електрогенератори

Світ допомагає Україні подолати наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни, інформує ZN.ua.

Українська ДСНС отримала від Німеччини електрогенератори
© ДСНС / Facebook

Німеччина передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій 14 електрогенераторів різної потужності, повідомляє посольство Німеччини в Україні у Facebook.

Апарати отримають підрозділи ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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