Киянам пропонують встановити індивідуальні теплові пункти за схемою "70 відсотків оплачує місто"

У Києві діє програма індивідуальних теплових пунктів, яка передбачає спільне фінансування оснащення житлових будівель такими пунктами у співвідношенні 30/70. Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.



"Програма призупинилася після початку війни й відновилася наприкінці літа, коли відновилося фінансування програми з енергозбереження", — розповів Пантелєєв.

За його словами, програма планувалася для розв'язання проблеми, коли верхні поверхи в житлових будинках страждають від надлишку тепла, люди відкривають кватирки та вікна, а на перших поверхах холодно, тому що тепло не доходить.

Проте, за його словами, є й цікавий є європейський досвід, зокрема скандинавських країн, де у кожному будинку є індивідуальний тепловий пункт, який самостійно регулює температуру в кожному окремому будинку. Цим же шляхом йде і Київ.

"Є і окремі будинки, які гірше опалюються, і є таке явище, коли в одному будинку квартири опалюються по-різному залежно від конструкції системи опалення. Цю проблему вирішують індивідуальні теплові пункти, які можна встановити", - зазначив він.

Крім того, пояснив Пантелєєв, регулювати температуру теплоносія у мікрорайонах неможливо.

"Це можна відрегулювати один раз, потім зміняться вихідні параметри теплоносія, і треба переналагоджувати знову", — сказав він.

Автоматика ж сама вирішує, скільки взяти тепла, щоб у будинку було тепло, залежно від температури повітря.

При цьому, у Києві є програма спільного фінансування оснащення житлових будівель такими пунктами, коли люди збирають 30% необхідних коштів, а місто дає 70%.

"До кінця 2022 року кілька десятків проєктів в столиці вже буде виконано", - розповів представник КМДА.

Водночас він наголосив, що альтернативи централізованому опаленню в столиці поки немає.

"Навпаки – проблема дахових котелень стає більш актуальною, ніж проблема централізованої системи. При відключенні світла котельні вимикаються. У цих умовах альтернативи централізованій системі ми не бачимо", - зазначив чиновник КМДА.

Нагадаємо, індивідуальний тепловий пункт – це автоматизована модульна установка, що передає теплову енергію від зовнішніх теплових мереж (котельної) до системи опалення, гарячого водопостачання, вентиляції або технологічних процесів житлових та промислових будівель.

Функції:

– підігрів води для гарячого водопостачання;

– регулювання відпуску тепла в системи опалення, вентиляції та на технологічні потреби;

– підтримка нормованих значень тиску теплоносія як у внутрішніх системах, так і в системі теплопостачання.

Переваги автоматизованого теплового пункту:

– Економія теплової енергії складає 20-30%.

– За рахунок регулювання подачі тепло конкретному споживачеві, економиться до 15% теплової енергії на опалення.

– Автоматично підтримуються комфортні умови проживання за рахунок контролю параметрів теплоносія.

– Можливість зменшити витрати на внутрішні системи опалення завдяки переходу на менший діаметр труби, використання неметалевих матеріалів, пофасадно розділених систем.

– Оплата за використану кожною будівлею теплової енергії, виконується відповідно до фактично затраченої енергії.

– Безшумність роботи теплового пункту.