Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян

Іноземним громадянам банківські вклади відшкодовуються повністю, крім росіян, інформує ZN.ua.

Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
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Відшкодування коштів, розміщених на банківських вкладах, проводиться незалежно від того, чи укладено договір з громадянином України або іноземним громадянином (крім громадян РФ), повідомляє ФінКульт.

Наголошується, що на даний час діє мораторій (заборона) на виконання, у тому числі у примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами за якими є Росія та особи з нею пов'язані:

  • громадянам РФ, крім тих, хто проживає на території України на законних підставах;
  • юрособам, кінцевим бенефіціарним власником чи учасником (акціонером) яких є РФ.

Кошти за вкладом не гарантуються громадянам РФ, крім тих, хто проживає на території України на законних підставах.

Отримання відшкодувань

Незалежно від того, чи є вкладник громадянином України чи іншої країни (крім громадян РФ), йому гарантуються кошти за вкладом, розміщеним у банку.

Вкладник - іноземний громадянин (особа без громадянства), який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє у відділенні банку-агента Фонду гарантування вкладві:

  • свій паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
  • документ на місце проживання в Україні.

Паспортним документом іноземця (особи без громадянства) є документ, що підтверджує громадянство іноземця або засвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що надає право виїзду за кордон та визнаний Україною.

Фізичні особи – резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер).

Розмір виплат

Законодавством встановлено, що протягом дії військового стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення або скасування Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку ринку, крім випадків, передбачених част. 4 ст. 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".


Олена Середа, ZN.ua





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