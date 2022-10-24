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2022-10-24
Громади зможуть отримати позики під 0,25% річних на проєкти термомодернізації
Кабінет міністрів заттвердив постанову, якою знижується до 0,25% річних кредитна ставка на проєкти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль в Telegram.
Фото: slovoidilo.ua
Деталі
За словами Шмигаля, йдеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана 2 роки тому.
«Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проєкти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому», — заявив прем'єр.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що за програмою доступної іпотеки «єОселя» видано перший пільговий кредит під 3% річних. Його отримала поліцейська з Чернігова.