Громади зможуть отримати позики під 0,25% річних на проєкти термомодернізації

Кабінет міністрів заттвердив постанову, якою знижується до 0,25% річних кредитна ставка на проєкти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль в Telegram.

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За словами Шмигаля, йдеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана 2 роки тому.

«Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проєкти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому», — заявив прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що за програмою доступної іпотеки «єОселя» видано перший пільговий кредит під 3% річних. Його отримала поліцейська з Чернігова.