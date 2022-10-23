Експерти спрогнозували курс долара до кінця грудня
Названо фактори, від яких залежатиме ситуація.
На сьогодні тиск на курс долара в Україні зменшився, внаслідок чого курс американської валюти на готівковому ринку, який на початку осені підскочив до 45 грн/дол., тепер не перетинає позначку у 41 гривню. Проте, новий виток зростання попиту на готівкову валюту може виникнути до грудня.
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Під час війни ніхто з експертів не розраховує, що гривня почне зміцнюватись.
Водночас опитані експерти кажуть, що до кінця 2022 року високі шанси, що сильної зміни курсу долара не буде. Але багато залежить від ситуації з обсягами зернового й іншого експорту, стабільним отриманням Україною міжнародної фінансової допомоги, а також, чи наважиться Нацбанк відпустити курс долара на міжбанку, який сьогодні зафіксовано на позначці 36,56 UAH/USD.