У Приватбанку розкрили схему, як Коломойський добивається розгляду справ у потрібного судді

Про ці факти у ПриватБанку нагадали у зв'язку із запланованим на 19 жовтня розгляду Верховним Судом одразу двох справ, що можуть мати вкрай критичні наслідки, інформує ZN.ua.

У Приватбанку розкрили схему, як Коломойський добивається розгляду справ у потрібного судді
© Соцмережі

У Приватбанку розкрили схему, за допомогою якої колишні власники банку добиваються розгляду справи у потрібного судді. Про це повідомляється в одній із соцмереж Приватбанку.

Фактично, схема не порушує жодного закону, але завдяки маніпулюванню певними процедурними прогалинами, колишнім власникам Приватбанку вдавалося відсіяти непотрібних суддів.

Так, позивачі подавали кілька однотипних позовів. При цьому кожен з них подавався з очевидними недоліками. Далі суд повертав позови на доопрацювання. Але недоліки усувались лише в тих позовах, які були розподілені на «потрібного» суддю.

У результаті породжувалися такі дива правосуддя, як, наприклад, прискорений розгляд 4000 сторінок справи за менше ніж 45 хвилин, проведення судових засідань із невеликими інтервалами та незвично швидке оформлення письмового судового рішення, зокрема, напередодні засідання в суді США.

«Розгляд цих справ відбувався без належного урахування відповідних фактів і доказів», - стверджують в ПриватБанку.

Про ці факти у ПриватБанку нагадали у зв'язку із запланованим на 19 жовтня 2022 року розгляду Великою Палатою Верховного Суду одразу двох справ, що можуть мати вкрай критичні наслідки для ПриватБанку та фінансової системи країни в цілому.

Зокрема. на 10:00 призначено розгляд справи за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Дубілета О.В., у якій фактично має бути вирішено питання застосування «антиколомойського закону» № 590-IX в цій та в більше як 40 інших аналогічних справах.

На 11:00 призначено розгляд справи за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» про визнання припиненими кредитних зобов'язань, у якій колишні власники намагаються створити перешкоди розгляду цивільних позовів Мін'юсту США, а також справ ПриватБанку в США та в Ізраїлі.


Лія Ільченко, ZN.ua





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