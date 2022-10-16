Мобілізація безробітних: кого можуть зняти з реєстрації у службі зайнятості та відправити на фронт

Безробітні, які стоять на обліку у центрі занятості, можуть бути зняти з реєстрації та відправлені на фронт. Після закінчення служби можна буде знову стати на облік та отримувати виплати по безробіттю.

Під час проходження військової служби фактично безробітні громадяни відносяться до зайнятого населення, а тому їх реєстрація у службі зайнятості припиняється.

Згідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", після надання зареєстрованим безробітним мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військових комісарів, фахівець центру зайнятості приймає рішення про припинення реєстрації безробітного та припинення виплати йому допомоги у зв’язку з безробіттям.

При наданні до центру зайнятості зареєстрованими безробітними повістки про призов на учбові збори, їх реєстрація як безробітних та виплата допомоги по безробіттю не припиняється.

Під час військової служби громадяни отримують зарплату. Вони є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, зокрема на випадок безробіття, і платять податки.

Коли служба закінчується, то громадянин у разі потреби може знову звернутися до центру зайнятості та отримати статус безробітного, а разом з цим поновити виплати по безробіттю.

Раніше повідомлялося, хто з чоловіків без військового досвіду підлягає призову під час мобілізації.