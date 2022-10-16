Мобілізація безробітних: кого можуть зняти з реєстрації у службі зайнятості та відправити на фронт

Безробітні, які стоять на обліку у центрі занятості, можуть бути зняти з реєстрації та відправлені на фронт. Після закінчення служби можна буде знову стати на облік та отримувати виплати по безробіттю.

Мобілізація безробітних: кого можуть зняти з реєстрації у службі зайнятості та відправити на фронт

Під час проходження військової служби фактично безробітні громадяни відносяться до зайнятого населення, а тому їх реєстрація у службі зайнятості припиняється.

Згідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", після надання зареєстрованим безробітним мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військових комісарів, фахівець центру зайнятості приймає рішення про припинення реєстрації безробітного та припинення виплати йому допомоги у зв’язку з безробіттям.

При наданні до центру зайнятості зареєстрованими безробітними повістки про призов на учбові збори, їх реєстрація як безробітних та виплата допомоги по безробіттю не припиняється.

Мобілізація безробітних: кого можуть зняти з реєстрації у службі зайнятості та відправити на фронт

Під час військової служби громадяни отримують зарплату. Вони є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, зокрема на випадок безробіття, і платять податки.

Коли служба закінчується, то громадянин у разі потреби може знову звернутися до центру зайнятості та отримати статус безробітного, а разом з цим поновити виплати по безробіттю.

Раніше повідомлялося, хто з чоловіків без військового досвіду підлягає призову під час мобілізації.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Долар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війниДолар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війни
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Твердопаливний котел замість газового: ціна питанняТвердопаливний котел замість газового: ціна питання
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Гроші вийдуть із обігу: НБУ розповів, які банкноти вийдуть із користуванняГроші вийдуть із обігу: НБУ розповів, які банкноти вийдуть із користування
Блок рекламы


Похожие новости
Субсидії в Україні: чи зможуть їх отримати українці, які виїхали за кордонСубсидії в Україні: чи зможуть їх отримати українці, які виїхали за кордон
США можуть заборонити імпорт російського алюмінію — BloombergСША можуть заборонити імпорт російського алюмінію — Bloomberg
Посилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправитиПосилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправити
Іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила законІноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила закон
Заміна газу з РФ: Нідерланди можуть погодитися наростити видобуток у головному родовищі ЄвропиЗаміна газу з РФ: Нідерланди можуть погодитися наростити видобуток у головному родовищі Європи
У Мінекономіки порахували, як війна змінила структуру українського експортуУ Мінекономіки порахували, як війна змінила структуру українського експорту
До Європи може прийти газ з Алжиру замість російськогоДо Європи може прийти газ з Алжиру замість російського
Дорожче металобрухту: українці можуть підзаробити на незвичайному товаріДорожче металобрухту: українці можуть підзаробити на незвичайному товарі
Українці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дроваУкраїнці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дрова
У Зеленського анонсували приватизацію великої кількості закинутих підприємств, цехів та приміщеньУ Зеленського анонсували приватизацію великої кількості закинутих підприємств, цехів та приміщень
Последние новости
Подгружаем последние новости