Ціни на м’ясо, хліб, молоко та овочі: чого очікувати українцям

За рік зросли ціни на всі основні групи харчових товарів, а на деякі товарні групи ціни зросли рекордно - овочі подорожчали на 85 відсотків. За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні лише у вересні зросла до 24,6 відсотків.

Ціни на м’ясо

"Категорія м’яса найбільш чутлива. Тому що по ній пішло здорожчання по всім видам продукції - по курятині, свинині і особливо по салу. Ріст цін з початку року склав близько 50 відсотків і буде продовжувати зростати. Наприклад, середні ціни на сало за останній місяць зросли на 15 відсотків. І в цілому по м’ясу зростання цін в середньому відбулось близько семи відсотків, порівняно з попереднім місяцем", - розповіла УНІАН керівниця громадської організації "Агрополітичний діалог "Аграрна рада" Інна Мєтєлєва.

Ціни на хліб

За її словами, зростають ціни на хлібобулочні вироби, зокрема, зростає ціна на хліб приблизно до 10 відсотків щомісячно.

Ціни на молоко

Як повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро", виробники свіжих молочних продуктів планують збільшити вартість своєї продукції.

"Незважаючи на зниження темпів зростання продажів, виробники мають намір і далі піднімати ціни на свої продукти, пояснюючи це збільшенням вартості сировини. Проте суттєвим подорожчання все ж таки бути не повинне", - зазначили вони.

Прогнози щодо цін

"Що стосується м’яса, то воно здорожчало внаслідок скорочення поголів’я, знищення ферм, зокрема, на Сході. Також значна частина потужностей знаходиться на окупованих територіях та у зонах бойових дій", - підкреслила Мєтєлєва.

Щодо овочів, то вартість зберігання цієї продукції буде зростати з урахуванням цін на енергоносії, тому це вплине і на вартість продуктів. Також буде відчуватися вплив здорожчання пального і, відповідно, логістики.

"Що стосується хлібобулочних виробів, хліба, борошна, то зернових в цьому році зібрано достатньо, є перехідні залишки, тому зростання цін на ці продукти пов’язане також з вартістю енергоносіїв та пального, а не з нестачею сировини", - зазначила Мєтєлєва.

"В період холодів корови менше дають молока, що також буде відображатися на ринку. Разом з тим є затратні частини, які несуть молочні ферми. Переважно всі комплектуючі, які виготовляються і задіяні під час процесу, це імпортні комплектуючі, які купуєш за долари. Тому в осінній період молочка може додати в ціні 10 відсотків, а в зимовий - 20-25 відсотків", - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.