Доходи РФ від продажу нафти за вересень впали на $3,2 мільярда — МЕА

За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Російської Федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або $3,2 мільярда, порівняно із серпнем. Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння доходів

Зазначається, зокрема, що дохід Росії від експорту нафти у вересні скоротився до $15,3 мільярда, що є найнижчим місячним показником за весь 2022 рік.

Причиною цього стало зменшення експорту до країн ЄС на 390 тисяч барелів на день та падіння цін на нафту російської марки Urals на 8,7% порівняно з серпнем.

Загалом же, за даними МЕА, з початку року частка країн Євросоюзу в експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів упала з 50% до 35%.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», стеля цін на нафту з Росії може бути встановлена на рівні $60 за барель. Про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен на зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

6 жовтня Європейський Союз опублікував текст восьмого санкційного пакету, в якому конкретизував плани щодо обмеження цін на російську нафту. Рішення про запровадження граничних цін міністри фінансів «Великої сімки» (США, Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Італія та Канада) ухвалили ще 2 вересня. Механізм прив'язаний до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії, згідно з яким із 5 грудня забороняються морські перевезення російської нафти, а з 5 лютого — нафтопродуктів.

Після набуття чинності нових європейських санкцій перевезення будуть дозволені, але за умови, що нафта і нафтопродукти купуватимуться за ціною, що дорівнює або нижча від цінової стелі.

Граничні ціни Раді Європи ще належить затвердити спільно з країнами-партнерами за так званою Коаліцією граничних цін. До неї, за задумом «Великої сімки», мають увійти не лише європейські держави та країни G7, а й, наприклад, Китай та Індія.

Граничні ціни поширюватимуться на морські перевезення нафти та деяких нафтопродуктів до третіх країн.