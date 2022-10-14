Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони

Міністри оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони
Фото: pixabay.com

Зокрема, угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що до Державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш грантових коштів із $4,5 млрд, наданих США через Цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні».





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