Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони

Міністри оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Зокрема, угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

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