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2022-10-14
Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони
Міністри оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Фото: pixabay.com
Зокрема, угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що до Державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш грантових коштів із $4,5 млрд, наданих США через Цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні».