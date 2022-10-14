Супермаркети оновили ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор: скільки коштують продукти

В Україні знову змінилися ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор. Супермаркети показали, скільки коштують продукти, які мають підвищений попит. Названо магазини, де їх можна купити дешевше.

За даними порталу Мінфін, твердий сир торговельної марки Звени Гора голандський 45% зріс у ціні з 359,87 до 379,60 грн/кг. Його вигідніше купувати у торговельній мережі Метро та Ашан – по 359,90 грн/кг.

Вартість сиру ТМ Комо збільшилась із 311,26 до 341,95 грн/кг. Він доступніший у магазинах Новус – по 339 грн/кг.

Копчена ковбаса ТМ Алан Брауншвейзька сирокопчена подорожчала з 553,83 до 595,78 грн/кг. А Ашані її продають по 531 грн/кг.

Ковбаса ТМ Глобино салямі варено-копчена стала доступнішою. 460 г обійдеться у 67,90 грн - раніше вона коштувала 70,72 грн.

Сосиски ТМ Бащинський філейні зросли у ціні з 184,39 до 202,08 грн/кг. У Метро та МегаМаркет вони представлені по 188,90 грн/кг.

Сосиски Алан яловичі подешевшали з 107,66 до 96,39 грн за 350 г. Їх вигідніше купити у Варусі – по 59,90 грн/кг.

Цукор подорожчав на кілька копійок – до 34,63 грн/кг. В Ашані він доступніший – по 34,50 грн/кг.

Морська харчова сіль подорожчала з 30,56 до 32,55 грн/кг. Її дешевше купувати у супермаркетах мережі Варус – по 27,50 грн/кг.

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