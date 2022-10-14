Супермаркети оновили ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор: скільки коштують продукти

В Україні знову змінилися ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор. Супермаркети показали, скільки коштують продукти, які мають підвищений попит. Названо магазини, де їх можна купити дешевше.

Супермаркети оновили ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор: скільки коштують продукти

За даними порталу Мінфін, твердий сир торговельної марки Звени Гора голандський 45% зріс у ціні з 359,87 до 379,60 грн/кг. Його вигідніше купувати у торговельній мережі Метро та Ашан – по 359,90 грн/кг.

Вартість сиру ТМ Комо збільшилась із 311,26 до 341,95 грн/кг. Він доступніший у магазинах Новус – по 339 грн/кг.

Копчена ковбаса ТМ Алан Брауншвейзька сирокопчена подорожчала з 553,83 до 595,78 грн/кг. А Ашані її продають по 531 грн/кг.

Супермаркети оновили ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор: скільки коштують продукти

Ковбаса ТМ Глобино салямі варено-копчена стала доступнішою. 460 г обійдеться у 67,90 грн - раніше вона коштувала 70,72 грн.

Сосиски ТМ Бащинський філейні зросли у ціні з 184,39 до 202,08 грн/кг. У Метро та МегаМаркет вони представлені по 188,90 грн/кг.

Сосиски Алан яловичі подешевшали з 107,66 до 96,39 грн за 350 г. Їх вигідніше купити у Варусі – по 59,90 грн/кг.

Супермаркети оновили ціни на ковбасу, сир, сіль та цукор: скільки коштують продукти

Цукор подорожчав на кілька копійок – до 34,63 грн/кг. В Ашані він доступніший – по 34,50 грн/кг.

Морська харчова сіль подорожчала з 30,56 до 32,55 грн/кг. Її дешевше купувати у супермаркетах мережі Варус – по 27,50 грн/кг.

Раніше повідомлялося про підвищення цін на свинину, курятину та сало.


Ловіцька Леся, Тудей





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