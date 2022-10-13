В ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу України

Міжнародні кредитори, зокрема Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), наразі не зважають на рівень державного боргу України. Оскільки їх кредити достатньо тривалі у часі. Про це пише Юлія Самаєва, редакторка ZN.UA - Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська: «Відбудова України стане глобальним викликом безпрецедентного масштабу».

«Наші кредити мають дуже тривалі пільгові періоди, вигідні процентні ставки та гнучкі умови виплати. У випадку України вони мають тривалі пільгові періоди, іноді до п’яти років, і графіки погашення, що розтягуються на 15-30 років залежно від особливостей проєкту та ситуації», - зазначила Червінська.

Вона нагадала про такий інструмент, як технічна допомога.

«Наприклад, ми використовуємо спеціальні ґранти для навчання місцевих співробітників наших клієнтів, надання експертних консультацій із залученням консалтингових компаній, консультантів та експертів або ж надання фінансової підтримки для технічного аналізу проєктів та дослідження ринку. Технічна допомога є чудовим інструментом для покращення якості кредитних операцій та посилення їх впливу на розвиток. Вона також допомагає Україні успішно працювати як країні-кандидату на вступ до ЄС та залучати кошти ЄС, доступні для кандидатів», - додала вона.

Водно майбутніх змін щодо кредитування Червінська зазначила, що банкам та приватному сектору теж знадобиться допомога.

«У майбутньому Україні знадобиться поєднання фінансових інструментів, включно з ґрантами та пільговим кредитуванням, що надаються ЄІБ та іншими фінансовими установами. До того ж слід пам’ятати про підтримку банків, які є ключовими фінансовими партнерами для тисяч малих і середніх підприємств по всій Україні, і про надання фінансових рішень для великих приватних підприємств, зокрема експортоорієнтованих. Залежно від індивідуальних потреб і фінансової ситуації, різним промоутерам слід пропонувати різні типи фінансових рішень», - додала вона.