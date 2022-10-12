На Прикарпатті шахрай привласнював гроші, зібрані на автомобілі для ЗСУ

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили псевдоволонтера, який зібрав і незаконно привласнив близько 1,7 млн гривень, отриманих нібито для купівлі автомобілів для ЗСУ. Про це стало відомо із повідомлення прес-служби Офісу генпрокурора України.

На Прикарпатті шахрай привласнював гроші, зібрані на автомобілі для ЗСУ

За даними досудового слідства, фігурант, називаючи себе волонтером, з травня до серпня 2022 року збирав у соціальній мережі гроші, обіцяючи на них купити автомобілі для ЗСУ, а також інші товари для українських захисників. За цей час він зібрав близько 1,7 млн гривень, які все привласнив. Фігурант нічого не передав на потреби ЗСУ.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 1,2 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання благодійних пожертв за умов військового стану) Кримінального кодексу України.

На Прикарпатті шахрай привласнював гроші, зібрані на автомобілі для ЗСУ

Фігуранту вже повідомили про підозру у злочині, а до суду першої інстанції вже направили обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львівській області поліцейські затримали псевдоволонтерів, які продавали автомобілі, ввезені в Україну як благодійну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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