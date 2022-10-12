Фахівці відновили лінію зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою

Сьогодні вранці станція знову була знеструмлена через російський обстріл, інформує ZN.ua.

Фахівці відновили лінію зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою
© Getty Images

Українським фахівцям вдалося відновити роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, що була аварійно вимкнута вранці середи, 12 жовтня, через черговий ракетний обстріл російських окупантів. Про це повідомив «Енергоатом» у Telegram.

Як зазначається, працівники знайшли технічне рішення для ремонту. Тепер Запорізька атомна електростанція знову забезпечує власні потреби від нашої енергетичної системи.

До відновлення роботи єдиної лінії зв’язку АЕС із енергосистемою України, об’єкт працював за допомогою резервних дизель-генераторів через повне знеструмлення.


Максим Царук, ZN.ua





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