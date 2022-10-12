Фахівці відновили лінію зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою

Українським фахівцям вдалося відновити роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, що була аварійно вимкнута вранці середи, 12 жовтня, через черговий ракетний обстріл російських окупантів. Про це повідомив «Енергоатом» у Telegram.

Як зазначається, працівники знайшли технічне рішення для ремонту. Тепер Запорізька атомна електростанція знову забезпечує власні потреби від нашої енергетичної системи.

До відновлення роботи єдиної лінії зв’язку АЕС із енергосистемою України, об’єкт працював за допомогою резервних дизель-генераторів через повне знеструмлення.