Укренерго: Енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни

Станом на вечір 11 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни. Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив в телеефірі «Суспільне. Новини».

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«Станом на вечір українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня», — заявив Кудрицький.

Водночас руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.

«Щодо теплоелектростанцій — їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу», — пояснив голова Укренерго.

В Укренерго також очікують, що цього тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.