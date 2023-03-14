Термінали IBOX відновили роботу в Україні

Одна з найбільших термінальних мереж України IBOX не працювала цілих п'ять днів. Це сталося через відкликання банківської ліцензії "Айбокс Банку", і потрібен був час, щоб укласти договір з іншим партнером. З 12 березня термінали знову запрацювали.

Після ліквідації "Айбокс Банку", який обслуговував мережу, знадобився час на укладення договору з іншою фінансовою компанією – City24.

City24 має свою платіжну систему та понад 10 тисяч терміналів. Також компанія надає послуги з переказу коштів у валюті без відкриття рахунків.

Зазначається, що скористатися послугами терміналів самообслуговування IBOX можуть клієнти monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Київстар, а також сервісів Moneyveo, Credit Plus, LeoGaming та інші.

Після призупинення роботи терміналів IBox можливість поповнення карток mono без комісії з'явилася у City24 і EasyPay. Остання – найбільша мережа України із понад 18 000 платіжних терміналів. Через їх термінали можна поповнювати карти monobank без комісії.

Відомо, що лише за поповнення карток monobank термінали IBOX приймають 12-15 млрд грн на місяць. Враховуючи те, що інші банки в середньому беруть 1% за поповнення, лише за комісії в місяць можна отримувати понад 100 млн грн.

Також через IBOX українцям доступні такі послуги як поповнення мобільного рахунку, оплата комунальних послуг та інтернету, погашення кредитів, хостинг, купівля квитків, переказ коштів на інші картки.

Національний банк на початку березня відкликав ліцензію "Айбокс Банку" через систематичні порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї. Банк неналежним чином здійснював перевірку ризикованих клієнтів, які надавали послуги з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк вішає на українців борги за послуги.