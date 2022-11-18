Що відбувається з енергосистемою України після атак Росії: в Укренерго показали приклад

НЕК "Укренерго" показала фото наслідків російської атаки за останні дні - трансформатор однієї з великих підстанцій на заході країни, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на публікацію компанії у мережі.

Зазначається, що під час влучання в нього без світла залишилося близько 400 тисяч людей. Подібних трансформаторів в енергосистемі - десятки. Обладнання неможливо оперативно замінити, проте енергетики роблять все для відновлення живлення в країні.

Так, станом на 17 листопада повернуто електроенергію близько 70% споживачів в деяких центральних областях та підготували високовольні лінії для підключення на заході, також у дніпровському регіонах.

На Херсонщині ремонтні бригади разом із саперами обстежують високовольтні лінії. Там швидкість робіт стримує замінована територія.

"З кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше. Удари по енергосистемі – це єдине, що залишилося ворогу, який програє бій героїчним ЗСУ на фронті. Це потребує витримки та мужності, як від енергетиків, яким доводиться постійно ремонтувати знищене ворогом, так і від кожного українця, яким доводиться змінювати свій спосіб життя", - наголошують у компанії.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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