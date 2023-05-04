У 83% компаній є мобілізовані співробітники: інженери; ІТ-фахівці, електрики

Статистика від Європейської Бізнес Асоціації.

У 83% компаній, що мають бізнес на території України, є мобілізовані співробітники. Таку статистику наводить Європейська Бізнес Асоціація, інформує ZN.ua.

У 83% компаній є мобілізовані співробітники: інженери; ІТ-фахівці, електрики
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У 51% компаній, яких зачепив призов, мобілізовано до 10% від військовозобов’язаних працівників, у 25% – 10-20%, у 5% – 20-40%. При цьому у 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії.

Внаслідок бойових дій 38% компаній понесли безпосередні втрати, а 21% мають активи (виробничі потужності, землю, техніку, транспорт, нерухомість, продукцію), що залишились на окупованих територіях. Бізнес продовжує втрачати кошти через війну – станом на зараз 33% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, 37% – про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 10% – про втрати більше 10 мільйонів.


Оксана Коваль, ZN.ua





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