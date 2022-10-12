В Одесі продають "пшонка-стайл" пентхаус: як виглядає житло за 2,6 млн доларів

В Одесі продають "пшонка-стайл" пентхаус: як виглядає житло за 2,6 млн доларів

В Одесі виставили на продаж триповерховий пентхаус із видом на море за 2,6 млн доларів.

Пентхаус розташований на 9-11 поверхах. У ньому 4 кімнати, кухня-вітальня, сауна, більярдна, кабінет. Загальна площа квартири 365 кв. метрів.

У кімнатах дуже багато золотої ліпнини, на стінах картини копії світових шедеврів, передає culturemeter .

У квартирі є мармурові підлоги з підігрівом та сейф для зброї.

Над спальнею знаходиться сонячний ліхтар із броньованого скла.

Оренда за місяць коштуватиме 6000 доларів.

Тим часом мешканців Одеси просять заздалегідь створити запас питної та технічної води.

Експерти ГУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» рекомендують зберігати питну воду у закритих ємностях.

отключение воды, толпа у колонки


Юлия Руденко, politeka.net





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