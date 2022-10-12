НБУ вилучає з обігу популярні банкноти: з якої дати, що буде замість і чи потрібно їх обмінювати

Національний банк України почне поступово вилучати з обігу деякі банкноти, так, банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Національному банку України.

Так, згідно з повідомленням, з 1 січня 2023 року НБУ почне поступово вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків попереднього покоління.

Замість них в обіг будуть введені оновлені банкноти та обігові монети, тобто обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року, а також банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

В Нацбанку підкресилили, що банкноти попереднього покоління мають значну зношеність і їх заміна дасть змогу поліпшити готівкові розрахунки та їхню зручність для українців.

Поступова заміна буде відбуватись з січня 2023-го року - НБУ спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот. По-перше, українські банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, по-друге, НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Крім того, із банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг - їх передаватимуть до НБУ для утилізації.

Водночас поступово в обігу з’являтимуться монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із посиленою системою захисту та оновленим дизайном.

В НБУ наголошують, що такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами і їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Тим часом вартість споживчого набору українців зросла ще на 24,6% проти вересня 2021 року. Якщо порівняти із серпнем цього року, ціни зросли на 1,9% - про це свідчать дані Держстату.