Долар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війни

В Україні подешевшав долар. Економічний експерт Роман Шеремета спрогнозував, яким буде курс валюти після повномасштабної війни.

Сьогодні, 12 жовтня, курс долара в обмінниках країни знизився на 30 копійок – до 41,15 грн. Євро ж подешевшав на 30 копійок – до 39,80 грн.

Готівковий курс долара у покупці коштує в середньому 40,15 грн. Вчора, 11 жовтня, він був на рівні 40,25 грн. Американська валюта продається по 41,45 грн – як і днем раніше.

Середній курс євро у продажу – 39,80 грн. Він також подешевшав. 11 жовтня курс валюти складав 40,10 грн. Її приймають по 38,50 грн. У вівторок курс був вищим – 38,75 грн.

У Києві курс долара знизився в середнбому на 10 копійок. Нині у банківських обмінниках він коштує 41,30 грн. Курс євро залишився без змін – 40 грн. Американську валюту можна продати у столиці по 40,45 грн, а європейську – по 38,80 грн.

Банкірша Ганна Золотько спрогнозувала, що курс долара цього тижня буде в межах 41,4-42,6 грн. Вона нагадала про його залежність від інформаційного фону у країні.

Економіст Роман Шеремета вважає, що курс долара багато в чому залежатиме від подальшого ходу війни. Якщо Україна продовжуватиме впевнено витісняти рашистів з нашої території, очікується величезний приплив інвестицій і капіталів. У такому разі гривня стабілізується досить швидко.

"Справа з прив'язкою до долара полягає в тому, що у вас немає значних запасів у цій валюті. І коли це станеться, то десь посеред цього процесу відновлення почнеться перехід від фіксованого курсу долара до ринкового, що вже визначатиметься попитом та пропозицією. І в цьому випадку розпочнеться зміцнення гривні", - цитує аналітика 24 канал.

Нагадаємо, що офіційний курс долара, встановлений Нацбанком України, – 36,57 грн. Він є стабільним з 21 липня. Новий глава НБУ Андрій Пишний назвав поточний курс долара абсолютно адекватним, оскільки він відповідає нинішнім реаліям.

Щодо курсу євро, він залишається динамічним. 12 жовтня він складає 35,55 грн.

Раніше повідомлялося, що після ракетного обстрілу України курс долара щодо інших світових валют піднявся до максимуму за останні 20 років.