Помідори подешевшали: які ціни на овочі на початку жовтня

В Україні після двотижневого подорожчання нарешті знизилися ціни на помідори. Це пов'язано із масовим надходженням на ринок турецьких томатів. Стало відомо, скільки коштують овочі на початку жовтня.

В Україні впали ціни на помідори: скільки коштують овочі на початку жовтня

Фахівці проекту EastFruit проаналізували зміни вартості помідорів. Наразі пропозиція обмежена у зв'язку з невеликим збиранням урожаю через похмуру погоду.

Наразі тепличні комбінати продають овочі по 50-60 грн/кг ($1,37-1,50/кг). Це в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Цього тижня партії турецького томату зайшли на ринок по 45 грн/кг ($1,23/кг). Це трохи дешевше, ніж відпускні ціни на продукцію.

Фермери відзначили падіння попиту на місцеві помідори. Вони пов'язують таку тенденцію з появою на ринку дешевшого імпортного товару з Туреччини. Проте українські тепличні комбінати продають томат у середньому вдвічі дорожче, ніж у жовтні минулого року.

В Україні впали ціни на помідори: скільки коштують овочі на початку жовтня

Ключові гравці ринку вважають, що подешевшання цього овочу – явище тимчасове. Справа в тому, що в нашій країні обмежена кількість помідорів, а турецькі мають попит не лише на українському ринку.

Щодо супермаркетів, помідори в них залишаються дорогими. Середня ціна на червоні – 71,69 грн, а за кілограм рожевих потрібно заплатити 87,95 грн. Овоч сорту сливка коштуватиме 87,90 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні різко впала ціна на гречку – проте крупа все одно майже наполовину дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.


Ловіцька Леся, Тудей





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