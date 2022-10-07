Помідори подешевшали: які ціни на овочі на початку жовтня

В Україні після двотижневого подорожчання нарешті знизилися ціни на помідори. Це пов'язано із масовим надходженням на ринок турецьких томатів. Стало відомо, скільки коштують овочі на початку жовтня.

Фахівці проекту EastFruit проаналізували зміни вартості помідорів. Наразі пропозиція обмежена у зв'язку з невеликим збиранням урожаю через похмуру погоду.

Наразі тепличні комбінати продають овочі по 50-60 грн/кг ($1,37-1,50/кг). Це в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Цього тижня партії турецького томату зайшли на ринок по 45 грн/кг ($1,23/кг). Це трохи дешевше, ніж відпускні ціни на продукцію.

Фермери відзначили падіння попиту на місцеві помідори. Вони пов'язують таку тенденцію з появою на ринку дешевшого імпортного товару з Туреччини. Проте українські тепличні комбінати продають томат у середньому вдвічі дорожче, ніж у жовтні минулого року.

Ключові гравці ринку вважають, що подешевшання цього овочу – явище тимчасове. Справа в тому, що в нашій країні обмежена кількість помідорів, а турецькі мають попит не лише на українському ринку.

Щодо супермаркетів, помідори в них залишаються дорогими. Середня ціна на червоні – 71,69 грн, а за кілограм рожевих потрібно заплатити 87,95 грн. Овоч сорту сливка коштуватиме 87,90 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні різко впала ціна на гречку – проте крупа все одно майже наполовину дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.