10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву

ПриватБанк готується до фінальної битви з Росією в Постійній палаті третейського суду у Гаазі щодо незаконно експропрійованих активів в Криму. Про це повідомляється на сайті банку.

Остаточне слухання арбітражного суду має розпочатися 10 жовтня 2022 року. Наразі арбітражне провадження знаходиться на вирішальному етапі визначення розміру завданих збитків, щодо відшкодування яких Росією має винести рішення арбітражний суд.

"Остаточне слухання має розпочатися 10 жовтня 2022 року. Банк впевнений, що суду були надані достатні докази, включно зі звітами відомих експертів з оцінки збитків, що дозволить суду точно визначити істотні збитки, завдані Банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2015 році АТ КБ “ПриватБанк” подав позов до арбітражного суду проти Росії відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому Росія ухилилася, Постійною палатою третейського суду у Гаазі (ППТС) було винесене проміжне арбітражне рішення від 24 лютого 2017 року та часткове арбітражне рішення від 4 лютого 2019 року на користь Банку. Суд прийняв основні позиції Банку щодо певних юрисдикційних питань та підтвердивши, що Росія незаконно експропріювала активи Банку в Криму.