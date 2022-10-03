Зарплати потроху зростають: роботодавці стали пропонувати українцям більші гроші

Вересневі зарплати в Україні зросли порівняно із серпневими. У більшості відкритих вакансій спостерігається вища заробітна плата. Проте високооплачуваним спеціалістам стали платити значно менше.

Кадровий портал grc.ua провів дослідження наявних вакансій та з’ясував що у двох третинах професій або підвищили або хоча б утримали на попередньому рівні розмір зарплатні.

Щоправда, топ-менеджерам та працівникам сфери консалтингу у вересні запропонували на 40,6% та на 50,6% відповідно меншу зарплату порівняно з серпневою. Ще у серпні директорам пропонувалось у середньому 81 300 грн, а у вересні пропозиції стали значно скромнішими та становили у середньому 48 300 грн. В сфері консалтингу оплата впала з 58 300 грн до 28 800.

Натомість для адміністраторів пропозиції зросли з 17 400 грн до 25 900 грн. Працівники автосервісів у вересні можуть розраховувати на 21 300 грн проти серпневих 15 200 грн. Фахівці сфери управління персоналом також залишились у плюсі. Їхні оклади зросли з 20 000 до 27 100 грн.

В IT-сфері оплата праці дещо просіла. Але зниження окладу склало усього 0,75% у порівнянні з серпневими вакансіями. Отож, працівники IT-сфери залишаються лідерами за пропозицією зарплат. Їхні середні "кровні" становлять 92 100 грн на місяць.

На найменшу оплату праці можуть розраховувати студенти. Їм готові платити в середньому від 10 700 грн. Трішки вищу зарплату отримує домашній персонал – 11 500 грн в середньому на місяць.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати індексацію зарплат. Тобто доходи громадян не будуть ніяк захищені від інфляції.