Дорожче металобрухту: українці можуть підзаробити на незвичайному товарі

В Україні цьогоріч каштани можна продати дорожче за металобрухт. Українцям пропонують рекордну високу ціну до 5,5 гривень за кілограм плодів, інформує Апостроф .

Про це написали в "Екополітика".

У Полтаві закупівельна вартість каштана становить 5,5 грн/кг. Завдяки цьому люди можуть і підзаробити, і позбавити місто від органічних відходів, а також допомогти створити медичні препарати й харчові добавки, для яких каштани - це сировина.

"Вперше закупівельна вартість кінського каштану перевищила вартість металобрухту", – написав координатор громадської організації "Батарейки, здавайтеся" Сергій Антоненко.

В інших містах України ціна на каштани в середньому 5 гривень за кілограм, про що свідчать оголошення сільськогосподарського сайту Agro-Ukraine.

Також людей заохочують збирати вдома непотреб (макулатура, пластик, скло), здавати його на приймальний пункт, а отримані кошти відправляти на потреби ЗСУ.