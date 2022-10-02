Приватбанк вдвічі збільшив комісію за переказ грошей за кордон

Державний Приватбанк з 1 жовтня збільшив тариф за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні до 4% (з 2%). Про це повідомили у фінустанові.

«З 1 жовтня ми вимушені тимчасово підвищити тарифи на деякі види міжнародних переказів. Це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів. Новий тимчасовий тариф за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні становить 4% (мінімум 50 грн)», – зазначили у банку.

Зазначається, що за тарифом у 4% в найближчі дні можна буде надсилати долари за кордон за фактичним курсом у майже 39 грн/$. Але вже з 5 жовтня, відповідно до рішення Нацбанку, такі операції будуть заборонені. Українці зможуть відправляти валюту за кордон лише з валютних карток.