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2022-09-30
McDonald’s відновив повноцінну роботу у 10 закладах Києва
Працюють зали та "МакДрайв".
Мережа ресторанів McDonald’s поновила повноцінну роботу 10 закладів у Києві, зокрема відкрито зали ресторанів та доступна послуга "МакДрайв". Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі у
"Заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", – зазначила вона.
Повноцінну роботу відновили заклади за адресами:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
Олена Середа, ZN.ua