McDonald’s відновив повноцінну роботу у 10 закладах Києва

Працюють зали та "МакДрайв".

McDonald’s відновив повноцінну роботу у 10 закладах Києва

Мережа ресторанів McDonald’s поновила повноцінну роботу 10 закладів у Києві, зокрема відкрито зали ресторанів та доступна послуга "МакДрайв". Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі у Facebook.

"Заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", – зазначила вона.

Повноцінну роботу відновили заклади за адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А


Олена Середа, ZN.ua





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