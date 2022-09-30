McDonald’s відновив повноцінну роботу у 10 закладах Києва

Мережа ресторанів McDonald’s поновила повноцінну роботу 10 закладів у Києві, зокрема відкрито зали ресторанів та доступна послуга "МакДрайв". Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі у Facebook.

"Заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", – зазначила вона.

Повноцінну роботу відновили заклади за адресами: