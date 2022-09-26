В Україні радикально змінилися умови виплати допомоги по безробіттю

На тлі критичних прогнозів щодо рівня безробіття у 2023 році, інформує ZN.ua.

В Україні радикально змінилися умови виплати допомоги по безробіттю
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Верховна Рада погіршила умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю в Україні. Це передбачає ухвалений в цілому законопроєкт №6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

Так, відтепер в Україні збільшується мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання права на допомогу по безробіттю, з 6 до 7 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної.

Також встановлюється тривалість виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу особи.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати, залежно від страхового стажу:

  • до 3 років – 50 відсотків;
  • від 3 до 6 років – 55 відсотків;
  • від 6 до 12 років – 60 відсотків;
  • від 12 до 18 років – 65 відсотків;
  • від 18 до 24 років – 70 відсотків;
  • від 24 до 30 років – 75 відсотків;
  • понад 30 років – 80 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

  • перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100 відсотків;
  • надалі – 50 відсотків.

При цьому, як передбачає проєкт державного бюджету на 2023 рік, в Україні відбудеться зростання рівня безробіття в країні фактично втричі порівняно з попереднім роком.

Як передбачають в уряді, наступного року без роботи залишатимуться майже третина українців - 28%, що є безпрецедентним показником в історії країни.

Ці показники розраховувалися за методологією МОП, і враховують кількість безробітних громадян у віці 15 – 70 років у відсотках до робочої сили відповідного віку.

Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 9,9%. А у 2022 році уряд планував знизити безробіття до 8,5%.

Нагадаємо також, що 21 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану".

Законом зменшено виплати допомоги по безробіттю.

Так, якщо раніше максимальна сума допомоги з безробіття залежала від прожиткового мінімуму, який становить 9924 грн, а з липня мав підвищитися до 10 400 грн, то зараз виплати із безробіття прив’язані до мінімальної зарплати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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