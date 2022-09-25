Міжнародна підтримка: депутат назвав суму надходжень до держбюджету у вересні

З початку війни Україна отримала понад 600 млрд грн.

Міжнародна підтримка: депутат назвав суму надходжень до держбюджету у вересні
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У вересні від зовнішніх партнерів, що вирішили підтримати Україні в часи війни, надійшло 56 млрд грн у вигляді кредитів та грантів для підтримки виконання держбюджету. Таку цифру назвав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграмі.

«На цьому тижні «Гранти та кредити» від зовнішніх партнерів у фінансуванні нашого бюджету з початку війни перевищили 600 млрд грн. Єдине що поки саме за вересень прийшло тільки 56 млрд грн», - повідомив депутат.

Якщо підсумувати, то загалом державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-серпень становили 716,2 млрд грн. Зокрема за рахунок випуску військових ОВДП залучено 412,2 млрд грн, у тому числі шляхом придбання у власність Нацбанком – 285,0 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн. Україна до кінця року очікує надходження анонсованого офіційного фінансування на 12 мільярдів доларів.


Олена Середа, ZN.ua





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