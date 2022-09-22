У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш

У Казахстані планується запровадити податок на розкіш із 2024 року. Про це заявив міністр фінансів країни Єрулан Жамаубаєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«З 1 січня 2024 року буде новий Податковий кодекс, там і відобразимо. Є доручення, що потрібно розробити. Ми маємо його (проєкт закону про податок на розкіш, — ред.) відпрацювати до вересня 2023 року, потім внести до мажилісу (нижньої палати) парламенту, — ред.). Сподіваємося, протягом 2023 року буде закон ухвалено і з початку 2024 року набуде чинності», — сказав Жамаубаєв журналістам у кулуарах парламенту.

У посланні народу Казахстану президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в рамках податкової реформи в республіці необхідно розглянути можливість запровадження податку на розкіш, яка не торкнеться середнього класу.

«Він стягуватиметься при придбанні дорогих об'єктів нерухомості, транспортних засобів», — заявив глава держави.

За інформацією президента, у Казахстані буде кардинально перезавантажено податкову політику та податкове адміністрування. І в рамках цього процесу у 2024 році почне працювати новий Податковий кодекс.

Токаєв доручив уряду залучити до розробки кодексу бізнес. Очікується, що буде повністю переглянуто підходи до держзакупівель та модель державно-приватного партнерства, удосконалено законодавство з надрокористування. Це дозволить позбавити бізнес надлишкового адміністративного пресингу.