Українські біженці у Польщі мають сплачувати податки з українських зарплат

Доходи українців у Польщі, які продовжують працювати віддалено на українські компанії, донедавна не оподатковувалися. Проте, за новими правилами, якщо українець перебуває у Польщі понад 183 дні, то він зобов'язаний буде сплачувати податок зі своєї зарплати до польської скарбниці.

Українські біженці у Польщі мають сплачувати податки з українських доходів: для кого зроблять виняток

Декілька днів тому Мінфін Польщі оприлюднив свою позицію, яка може не сподобається громадянам, які продовжують працювати віддалено з Польщі на українських роботодавців.

"Відповідно до статті 15 польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування, якщо український податковий резидент виконує оплачувану роботу на території Польщі та її винагорода виплачується українським роботодавцем, який не має постійного представництва або постійної посади, він зобов'язаний сплачувати податок у Польщі, якщо його перебування перевищує 183 дні у календарному році", - заявило Міністерство фінансів Польщі на запит польського ЗМІ.

Таким чином, всі доходи українців, пов'язані з виконанням роботи на території Польщі, підлягають оподаткуванню через 183 дні перебування на території країни.

Це означає, що українських громадян чекає скорочення доходів, оскільки частину зароблених грошей їм доведеться віддати до бюджету Польщі. Обійти цю вимогу не вдасться. Щоб докладно з'ясувати, який саме податок потрібно буде сплачувати зі свого доходу, потрібно звернутися до податкових консультантів.

Раніше стало відомо, яким буде безробіття в Україні до кінця року, і як це вплине на поповнення бюджету країни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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