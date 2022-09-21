Виходець із польської державної нафтогазової компанії PGNiG очолив українську ГТС

Павло Юзеф Станчак став новим генеральним директором компанії „Оператор ГТС України”. Згідно з інформацією платформи відкритих даних Опендатабот, інформацію про нового керівника ГТС України внесено до державних реєстрів.

Призначення відбулось 21 вересня.

Станчак не нова фігура в ОГТСУ. І в цьому сенсі можна сказати, що заміну Сергію Макогону сильно не шукали.

До останнього часу Станчак працював заступником генерального директора з розвитку та трансформації в ОГТСУ.

Про Станчака також відомо, що в серпні 2017 року НАК "Нафтогаз України" затвердив його президентом "Укртрансгазу", проте той не зміг розпочати виконання обов'язків через відсутність доступу до держтаємниці і в листопаді був переведений на посаду віце-президента УТГ.

У PGNiG у 2003-2004 роках Станчак відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System. Після чого працював на посаді технічного директора – члена правління цієї компанії до 2008 року. Також був технічним директором – членом правління PGNiG Technologie.

Як повідомлялося, наглядова рада "Магістральні газопроводи України" (МДУ) рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ВДТСУ Сергія Макогона, коли той перебував у відрядженні.