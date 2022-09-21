Виходець із польської державної нафтогазової компанії PGNiG очолив українську ГТС

Заміну Сергію Макогону сильно не шукали.

Виходець із польської державної нафтогазової компанії PGNiG очолив українську ГТС
© Фото из открытых источников

Павло Юзеф Станчак став новим генеральним директором компанії „Оператор ГТС України”. Згідно з інформацією платформи відкритих даних Опендатабот, інформацію про нового керівника ГТС України внесено до державних реєстрів.

Призначення відбулось 21 вересня.

Станчак не нова фігура в ОГТСУ. І в цьому сенсі можна сказати, що заміну Сергію Макогону сильно не шукали.

До останнього часу Станчак працював заступником генерального директора з розвитку та трансформації в ОГТСУ.

Про Станчака також відомо, що в серпні 2017 року НАК "Нафтогаз України" затвердив його президентом "Укртрансгазу", проте той не зміг розпочати виконання обов'язків через відсутність доступу до держтаємниці і в листопаді був переведений на посаду віце-президента УТГ.

У PGNiG у 2003-2004 роках Станчак відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System. Після чого працював на посаді технічного директора – члена правління цієї компанії до 2008 року. Також був технічним директором – членом правління PGNiG Technologie.

Як повідомлялося, наглядова рада "Магістральні газопроводи України" (МДУ) рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ВДТСУ Сергія Макогона, коли той перебував у відрядженні.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Долар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересняДолар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересня
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартирРинок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохоронці підозрюють 13 осіб у рейдерстві відомої будівельної компаніїПравоохоронці підозрюють 13 осіб у рейдерстві відомої будівельної компанії
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Міжнародні компанії, що співпрацюють з РФ автоматично потраплятимуть під посилені перевірки з боку західних фінустановМіжнародні компанії, що співпрацюють з РФ автоматично потраплятимуть під посилені перевірки з боку західних фінустанов
Таранька для "Нафтогазу" та кришки для унітазів "Укрзалізниці": які закупівлі роблять держкомпанії в умовах дефіциту бюджетуТаранька для "Нафтогазу" та кришки для унітазів "Укрзалізниці": які закупівлі роблять держкомпанії в умовах дефіциту бюджету
Поки ЗСУ захищають українську землю, на Буковині місцеві еліти торгують неюПоки ЗСУ захищають українську землю, на Буковині місцеві еліти торгують нею
Екс-керівництво ДП «Антонов» завдало компанії збитків майже на мільярд гривень – державний аудитЕкс-керівництво ДП «Антонов» завдало компанії збитків майже на мільярд гривень – державний аудит
Кабмін заборонив продаж продуктів з етикетками без перекладу на українську мовуКабмін заборонив продаж продуктів з етикетками без перекладу на українську мову
Найбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржіНайбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржі
Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees AirlineДержавіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees Airline
«Газпром» забере турбіну лише якщо знімуть санкції — заява компанії«Газпром» забере турбіну лише якщо знімуть санкції — заява компанії
Последние новости
Подгружаем последние новости